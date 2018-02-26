Avrupa’nın en iyisi Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi, 2017 Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Avrupa şampiyonlarında toplam madalya sıralamasında en başarılı üniversite oldu. 24 sporcu ile 2017 yılında gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Spor Müsabakaları’nda badminton, karate, tekvando ve wushu kategorilerinde altın madalya kazanan Uludağ Üniversitesi, 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile Avrupa’nın en çok madalya kazanan üniversitesi unvanını aldı.

Uludağ Üniversitesi yönetimi, spor takımlarının kazandığı başarıdan dolayı bir madalya ve ödül töreni düzenledi. Törene Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) Asbaşkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TÜSF Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uludağ Üniversitesi’nin marka değeri yükseliyor

Törende konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sporda başarılı olmanın yolunun hayattaki gibi belli hedeflerin olmasından geçtiğine işaret etti. Üniversitenin geleceğini planlarken bir yandan da sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere de her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay, “Akademik hayat ile birlikte kültürel ve sportif alanlarda da aktif olan gençlerimiz hem daha iyi yetişmiş oluyor, hem de üniversitelerin başarı kat sayısını yükseltiyor. Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasına girmesini hedeflediğimiz Uludağ Üniversitesi’nin her alanda başarılarıyla öne çıkması bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin marka değerini arttıran ve prestijini yükselten bu dereceler, spora ilgi duyan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerine de sebep olmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nin adını 2017 yılında zirveye yazdıran öğrencilerimizi ve hocalarımızı canı gönülden kutluyor, şahsım ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

2016 yılında üniversitelerarası müsabakalarda 23 branşta 25 takımla yarıştıkları bilgisini veren Ulcay; “Uludağ Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 2017 yılında ise Türkiye Üniversitelerarası spor müsabakalarına 25 branşta 31 faaliyete 295 sporcu öğrencimiz katıldı. Takımlarımız bu spor faaliyetlerinden 17 altın, 15 gümüş, 21 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanarak genel sırlamayı 5. olarak tamamladı. Badminton, wushu ve tekvando spor branşlarında takım halinde Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Böylece 3 dalda şampiyonluk olmak üzere kupa sayımızı 9’a çıkardık. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) istatistiklerine göre 150 üniversite arasında üniversitemiz 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile en çok madalyaya sahip oldu. Üniversite olarak Avrupa 1’ncisi olma başarısını yakaladık. Hocalarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm sporcularımızı elde ettikleri üstün başarılardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Gençlere fırsat verilmelidir

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) Asbaşkanı Prof. Dr. Kemal Tamer ise, üniversitelerin maksadının insan zihninin ve bedeninin limitlerini zorlamak olduğunu vurguladı. Uludağ Üniversitesi’nin elde ettiği başarıda amacı geçen herkesi tebrik eden Prof. Dr. Kemal Tamer, “Gençliğimize fırsat verildiği zaman çok güzel şeyleri başarabileceğini buradaki kardeşlerimiz bizlere göstermiş oldu. Böylesi fırsatların arttırılması durumunda gençlerimizin Avrupa’da ve dünyada çok daha güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizde yapılan spor, spordan öte eğitim için bir araçtır” şeklinde konuştu.

Tören sonunda müsabakalarda sporculara protokol tarafından teşekkür belgesi ve madalyaları takdim edildi. Uludağ Üniversitesi yönetimi Avrupa’da derece yapan takımlara 30 bin TL altyapı desteği verirken, birincilik ve ikincilik elde eden öğrencilere dizüstü bilgisayar, üçüncülük kazanan öğrencilere ise saat hediye etti.