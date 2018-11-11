Avşar adaylığını açıkladı

Kestel Park'ta düzenlenen programa Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda konuşan Mustafa Avşar, “Osmangazi'nin neye susadığını bilen bir kişiyim. 23 vizyonuna güçlü Türkiye'nin güçlü girmesi için aday adaylığımı bu yüzden koydum. İnşallah partimizde Cumhurbaşkanı'mızda uygun görürse Osmangazi'yi Türkiye'de örnek bir ilçe olması için elimden geleni yapacağım” dedi. Osmangazi için büyük projelerinin olduğunu dile getiren Avşar, başkanlık için değil hizmet için yola çıktık, biz başkanlığı kabul etmiyoruz. Biz vatandaşımıza sokakta hizmet için varız. Biz koltuk için gelmiyoruz. Bize koltuk lazım değil biz hizmet aşığıyız” dedi.