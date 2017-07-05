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05 Temmuz 2017 15:02

Avukat Özgür Aksoy’a adliye önünde tören

Bursa’nın Gemlik ilçesinde avukatlık ofisinin önünde hayatını kaybeden Özgür Aksoy için tören düzenlendi.

Avukat Özgür Aksoy’a adliye önünde tören

05 Temmuz 2017 15:02


Dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesinde, kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler (37) tarafından ofisinin önünde vurulan Özgür Aksoy için Bursa Adli Sarayı’nda tören düzenlendi. Aksoy’un cenazesinin gelmesinin ardından avukat arkadaşları cenazeyi omuzladı. Saygı duruşunun ardından Avukat Aksoy’un özgeçmişi okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksoy’un ailesine başsağlığı dileyerek, yapılan saldırıyı kınadı. Ayrıca Aksoy’un tabutunun üzerinde avukat cübbesi olduğu görüldü. Törenin ardından Aksoy’un cenazesi meslektaşları tarafından araca taşındı. Gemlik Adliyesi’nde düzenlenecek törenin ardından Aksoy, ilçede toprağa verilecek.



Eşi gözyaşlarına hakim olamadı


Öte yandan, Aksoy’un avukat eşi Çiğdem Alnıak Aksoy, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Taziyeleri kabul eden Aksoy’u, Altun ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu teselli etti. Aksoy çiftinin 15 yaşında Şahan ve 1 aylık Civan isminde 2 oğlunun bulunduğu öğrenildi.


Törene; Bursa Vali Vekili Ergün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Abdulkadir Şahin, BAM Başsavcısı Sait Gürlek, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Aksoy’un yakınları ve meslektaşları katıldı.




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