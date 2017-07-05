Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 18:37

Avukat Özgür Aksoy’a son görev

Bursa’nın Gemlik ilçesinde avukatlık ofisinin önünde hayatını kaybeden Özgür Aksoy son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Özgür Aksoy’a son görev

05 Temmuz 2017 18:37


Dün akşam saatlerinde kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler (37) tarafından ofisinin önünde vurulan Özgür Aksoy’un cenazesi Gemlik ilçesine getirildi. Adliye önündeki törenin ardından cenaze Asım Kocabıyık Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksoy, Yeniköy Mezarlığına defnedildi. Cenazede Aksoy’un eşi Çiğdem Alnıak Aksoy, büyük üzüntü yaşadı.


Şehit polis için gıyabi namazı


Öte yandan dünkü saldırıda şehit olan polis İdris Büyükdönmez için gıyabi cenaze namazı kılınarak, helallik alındı. Cenazeye Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bursa milletvekilleri, Aksoy’un meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!