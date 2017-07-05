Avukat Özgür Aksoy’a son görev

Dün akşam saatlerinde kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler (37) tarafından ofisinin önünde vurulan Özgür Aksoy’un cenazesi Gemlik ilçesine getirildi. Adliye önündeki törenin ardından cenaze Asım Kocabıyık Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksoy, Yeniköy Mezarlığına defnedildi. Cenazede Aksoy’un eşi Çiğdem Alnıak Aksoy, büyük üzüntü yaşadı.

Şehit polis için gıyabi namazı

Öte yandan dünkü saldırıda şehit olan polis İdris Büyükdönmez için gıyabi cenaze namazı kılınarak, helallik alındı. Cenazeye Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bursa milletvekilleri, Aksoy’un meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.