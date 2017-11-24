Ay-yıldızlılar, Letonya’yı ağırlıyor

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun ilk maçında Letonya ile karşılaşıyor. Bursa’daki TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakanın ikinci periyotu devam ediyor.

Tribünler kırmızı-beyaza büründü

6 bin 800 kişi kapasiteli TOFAŞ Spor Salonu’nu tamamen dolduran taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Müsabaka öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kırmızı t-shirt ve Türk bayrakları dağıtıldı.

Çavuşoğlu ve Bak da takip ediyor

Karşılaşmayı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da protokol tribününden takip ediyor.

Türkoğlu’ndan Baturalp ailesine teşekkür plaketi

Karşılaşma öncesi Türk basketbolunun duayen ismi merhum Mehmet Baturalp için düzenlenen anma töreninde Baturalp ailesine basketbola yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Vefat eden Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp’in 9 numaralı forması TOFAŞ Spor Salonu kirişine de asıldı. Hava atışı öncesinde ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda son 16 oynadı

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye’de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turuna kadar yükselmişti. Ay-yıldızlılar, D Grubu’nu 4. sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmış ve İspanya’ya elenmişti. Milliler, bu akşamki rakibi Letonya ile Avrupa Şampiyonası’nda da karşılaşmış ve rakibine 89-79 mağlup olmuştu.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlılar, Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılabilmek için B Grubu’nda Letonya’nın ardından Ukrayna ve İsveç’le karşılaşacak.