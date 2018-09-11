Ayağa kalkamaz dendi, bir senede yürümeye başladı

Bursa'da çalıştığı iş yerinde yüksekten düşme sonucu bel ve sırtında kırıklar meydana gelen 52 yaşındaki Kemal Gülcü, yapılan ilk ameliyatının ardından hayata tutundu. Başarılı geçen ameliyat sonrası hayatına devam eden Gülcü, bacaklarında güçsüzlük, hissizlik, oturamama, denge bozukluğu ve yürüyememe sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Geniş çaplı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı için kapı kapı gezen Gülcü, son olarak Bursa Romatem Hastanesi'ne başvurdu. Bir kişinin yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyen Gülcü için doktorlar seferber oldu. Her gün düzenli olarak fizyoterapistler eşliğinde kas kuvvetlendirme, germe ve tüm yönlerde hareketi açma egzersizleri uygulandı. "Erigo" denilen, önce oturma, sonra ayağa kaldırma ve yürüme robotu seansları uygulandı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Hastamız erigo sayesinde oturmaya ve ayakta durmaya başladı. Tansiyonu dengelemek, kan dolaşımını artırmak, zayıf olan kalça, diz ve ayak bileği ve gövde kaslarını kuvvetlendirmek ve hareketlerini arttırmak çok önemliydi. Bunları hastamız ile başardıktan sonra yürüme fonksiyonlarının tekrar kazanılması ve kuvvetlenmesi için bir sonraki robotik rehabilitasyon aşamamıza, yani lokomat dediğimiz yürüme robotuna geçtik. Lokomat ile adımlama ve yürüme seansları uyguladık. İdrar hissi olmayan hastamıza sürekli mesane egzersizleri uyguladık ve hastamızı sondadan kurtardık. Hidroterapi uygulamaları yaptık. Tüm bu uygulamalara yattığı ilk günden beri devam etmekteyiz. Hastamız şu anda tek baston ile yürüyebiliyor, merdiven inip çıkabiliyor, kısacası tamamen bağımsız halde hayatını idame ettirebiliyor” dedi.