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01 Ocak 2017 19:27

Ayakkabı hırsızlarının yakalanma anı vatandaş kamerasında

Ayakkabı hırsızlarının yakalanma anı vatandaş kamerasında

01 Ocak 2017 19:27

Bursa’da girdikleri bir apartmanın daire kapıları önlerine bırakılan ayakkabıları toplayan 2 hırsız, apartman sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı ise bir daire sakini tarafından saniye saniye görüntülendi,
İlginç olay merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Sitenin içindeki 7 katlı apartmana giren 2 hırsız ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları toplamaya başladı.
Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapı merceğinden baktığında iki kişiyi ayakkabıları poşete koyarken gördü. Kapıyı açıp hırsızların üzerine atlayan apartman sakini hırsızlardan birini yakalarken diğeri kaçmayı başardı.
Hırsızı yakalayıp yere yatıran apartman sakinin bağırması üzerine diğer apartman sakinleri de dışarıya çıktı. Yere yatırılıp etkisiz hale getirilen hırsızdan hızını alamayan bir kadının başına vurması da aynı apartmanda oturan bir başka apartman sakini tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.S.T. (25) isimli kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyaz bir otomobille kaçmayı başaran S.K. isimli diğer hırsız ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada çalıntı oldukları düşünülen çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.



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