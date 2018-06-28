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28 Haziran 2018 14:38

Ayakkabıcılığın nabzı DERIX 2018’de atıyor

Ayakkabı sektörünün önemli firmalarını Bursa’da bir araya getiren ‘Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018’, 1 Temmuz Pazar tarihine kadar Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayakkabıcılığın nabzı DERIX 2018’de atıyor

28 Haziran 2018 14:38


Nitelikli ve kaliteli kongrelerle fuarları Bursa’ya çekerek, ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Deri Ürünleri Fuarı - DERİX 2018’, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla ziyarete açıldı. Merinos AKKM ve Network Fuarcılık işbirliğiyle hazırlanan fuarda, 4 gün boyunca katılımcı firmalar, sezonluk yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını tanıtacak. Teması ‘Zenne’ olarak belirlenen fuarda, ağırlıklı olarak zenne ve merdane ürünleri sergilenecek ve firmalar arası ikili iş görüşmeler de sektöre önemli katkı sağlayacak.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan faaliyetin şehrin fuarcılık tarihine de önemli bir imza attığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce ‘Kozmetik ve Güzellik Fuarı’, ‘Su ve Çevre Fuarı’, ‘4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi’ ile ‘Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nın gerçekleştiğini hatırlatan Aktaş, büyük ilgiyle karşılanan fuarlardan 5.’si olan ‘Deri Ürünleri Fuarı - DERİX 2018’in de Bursa’nın potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.


Başkan Aktaş, fuarın yazlık ve kışlık sezon olarak tekrarlanmasının mümkün olacağını anlatarak, “Bursa, bir ticaret şehri. Bursa’yı ticarette daha üst standartlara taşımak ve şehri fuarlarla taçlandırmak istiyoruz” dedi.


Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, Bursa’yı fuarcılık sektöründe daha yukarılara taşımak için 2018’de bir dizi fuar düzenlediklerini söyledi. Çepni, ‘Deri Ürünleri Fuarı’na deri sektörünün önemli firmalarının katıldığını belirterek organizasyona destek olan Başkan Aktaş’a teşekkür etti.


Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da sektörün ve firmaların kazanması için fuar takviminin doğru belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Fuarları birlikte planlayalım. Bizler sektörün ve firmaların sonuna kadar destekçisi olacağız. Umuyoruz ki, bu fuarda ürünlerini sergileyen firmalar, ileride uluslararası fuarlarda da yerlerini alacaklar” dedi.


Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ile BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BESOB Başkan Yardımcısı Fahrettin Bilgit ve Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin de fuarın açılışına katıldı. 1 Temmuz Pazar’a kadar her gün saat 11.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olan fuarı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, BTSO ve Bursa Ayakkabıcılar Odası gibi önemli kurumlar destekliyor.




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