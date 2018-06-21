Ayakkabıların içini bile aradılar

Bin polisin katıldığı operasyonda şüpheli şahısların ayakkabılarının içine kadar aranması dikkati çekti.

Bursa İl emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve başlamasıyla birlikte hız kazanan uyuşturucu ile mücadelede seçim öncesi sürüyor. Şehrin bütün ilçelerinde özel harekat destekli bin polisle narkotik uygulaması yapıldı. Park ve bahçelerde, metruk binalarda, belli bölgelerde kurulan trafik kontrol noktalarında araç ve üst aramaları yapıldı. Narkotik polisi şüpheli şahısların ayakkabılarını dahi aradı.

Uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı olan İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla 4 gün boyunca devam edecek uygulamanın ikinci gününde de çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

2 bin 222 şahıs sorgulanırırken, 6 aranan kişi yakalandı. 10 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan, 1 şahsa görevli memura mukavemet suçundan, 1 şahsa dolandırıcılık suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamada bir miktar esrar, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 281 araç sorgulandı. 1226 liralık trafik cezası kesildi.