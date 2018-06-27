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27 Haziran 2018 18:42

Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi

Bursaspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi

27 Haziran 2018 18:42

Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Samet Aybaba’nın kadroda düşünmediği 7 isim antrenmanda yer almadı.


Bursaspor, Süper Lig’de 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeni teknik adam Samet Aybaba da takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, çalışma öncesi oyuncularıyla saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Antrenmanda Dünya Kupası’nda bulunan Aziz Behich, Ekong ve Shehu’nun dışında özel izin alan Titi yer almadı.



7 oyuncuya kadroda yer yok


Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği Jires Kembo, Delarge, Josua John, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Jovic ve Sane de antrenmanda bulunmadı.


Basına ilk 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başlarken, hafif tempolu yapılan çalışmalarla devam etti.


Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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