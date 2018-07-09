Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fikstürü değerlendiren Aybaba, “Böyle bir maçla başlamak bence daha iyi. Zor maç. Biz de iyi takımız. Karşımızdaki de iyi takım. Zaten nasıl başladığınız önemli değil, ligin nereye doğru gittiği önemli. Biz çok erken karar veriyoruz. 7 haftaya kadar ne olduğu belli olmaz. Herkes bir şeyleri daha coşkulu, istekli olur. Daha sonra lig oturmaya başlar. 7. haftadan sonra takımların gidişatı ile ilgili karar verirsiniz. Ben fikstürden memnunum. Oyuncularımız da memnun. Başlangıçta daha ciddi rakiplerle oynamak bizim için avantaj. Aşağıya doğru takımları yazarız. Karşılarına puanları yazarız. Sonra bakıyoruz yanıldığımız çok oluyor. Biz takım olarak sezona hazırlanmamız lazım. Arkadaşlarımızın duyguları, hisleri değişiyor. Biz iyi bir uyum içindeyiz. Transfer konuşmasından nefret ederim ben ama teknik direktör arkadaşlarımız çok seviyor. ’5 oyuncu isterim, 10 oyuncu isterim’ diyorlar. 1-2 doğru takviye yaparsak lige iyi başlayacak takımlardan biri olacağız diye düşünüyorum” dedi.

“Yarın bir görüşme olacak”

Jires Kembo ile takası gündeme gelen Montpellier forması giyen Giovanni Sio transferine ilişkin sorulan soruya ise Aybaba, şu cevabı verdi:

“Tamamen idari bir konu. Biz sadece oyuncuyla ilgili düşüneceğimizi söylüyoruz. Kulüp takas yoluna gitti onunla ilgili. Kulübün lehine bir iş olacak diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok iyi olacak. Herhalde yarın bir görüşme olacak. Bize bilgi veriyorlar sadece. Başka oyuncular da var."

“Takım olamadıklarını söylüyorlar”

Çalışma temposundan memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Oyuncularımızın hepsi kaliteli. Sıkıntıları, problemleri var tabii ama doğal. Türkiye’de herkesin sorunu, sıkıntısı, problemi var. Kendi içlerinde çözmeleri lazım. Biz hep onu konuşuyoruz. Takımdaşlığı ön plana çıkaracağız. Her şeyin üstünde olacak takımdaşlık. Son iki senede bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar kendileri. Takım olamadıklarını söylüyorlar. Biz önce takım olmaya çalışacağız. Ne zorluk olursa olsun birlikte aşacağız. Kime zorluk gelirse gelsin onu biz göğüsleyeceğiz. Böyle bir takım olacağız. İnşallah arkadaşlarımız bu performansı sahaya da yansıtırlar ve keyifli bir sezon geçiririz" diye konuştu.