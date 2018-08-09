Aybaba: "Fenerbahçe’de Benfica maçının yorgunluğu olabilir"

Tam hazır değiliz, bazı eksikliklerimiz var ama mevcut kadromuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Şehre yakışır bir performans sergileyen takım oluşturmaları için zamana ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Biz bu işin içine uzun vadeli girdik. 3 yıllık bir sözleşme imzaladım. Şehre yakışır bir performans sergileyen bir takım oluşturacağız dedik ama bunun için zamana ihtiyaç var. Biz uzun vadeli bakıyoruz. Tabii ki kadromuz netleşsin, oyuncular hemen gelsin herkes ister ama ekonomik sıkıntılar var. Oyuncular araştırıyorlar. Şehrin futbol kültürüne bakıyorlar, ona göre bir takım sapmalar oluyor. Gayet doğal bunlar” dedi.

“Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu transferleri bitiririz diye düşünüyorum”

‘Santrforda çok önemli bir ismi kadroya katmak istiyoruz’ diyen Aybaba, sözlerini söyle sürdürdü:

“Transferde son aşamalara geldik gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu transferleri bitiririz diye düşünüyorum. Jires gelmediği için kilo aldı. Necid bizimle çalışıyordu. Jires uyarılmasına rağmen Bursa’ya gelmedi. Biz sezon başında değişim yapalım, bu değişim bizi daha farklı yere götürür diye düşündük ama bütün bunları yaparken, işin ekonomik yönü de var. Bu 2 oyuncunun çok büyük maliyetleri var. Bu oyuncuları aramıza alıp değerlendirme konumundayız. Kulübün maddi yönü de çok önemli, bu arkadaşlara talip olmayınca aramıza aldık. Eğer talip olursa yeniden hamle yapabiliriz.”

“Tunay için burası bir şans”

Yerli oyuncu bulmanın zor olduğunu ifade eden Aybaba, “Çok çalıştık, çok planladık, çok uğraştık ama olmuyor. Bazı düşüncelerinizden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tunay iyi bir oyuncu. Geçen sene fazla oynayamadı. Onun için burası bir şans. İnşallah değerlendirir ve katkı sağlar” dedi.

Saivet ile ilgili transfer düşüncelerinin olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “O bölgeye düşündüğümüz oyuncular var. Onlardan bir tanesi olur önümüzdeki günlerde” diye konuştu.

“Bazı arkadaşları tekrar futbola döndürmek zaman alacak gibi gözüküyor”

Son iki sezonun futbolcular için çok zor geçtiğini ifade eden Aybaba, “Psikolojik ve performans olarak oyuncular arası diyalog git gide artıyor. Birbirlerini anlamaya başladılar, daha iyiye doğru gidiyor ama eksiklerimiz var. Bu iki sene çok zor geçmiş. Bazı arkadaşları futbola döndürmek, özellikle takımdaşlığı geliştirmek zaman alacak gibi gözüküyor” dedi.

“Kubilay yurt dışında bir takıma kiralanabilir”

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’u yurt dışında bir takıma vermeyi düşündüklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Kubilay genç bir arkadaşımız, buradan yetişmiş. Yurt dışına vermeyi düşünüyoruz. Bazı çalışmalar yaptım, onun kendisini buradan uzakta biraz geliştirmesi lazım. Kubilay büyük ihtimalle yurt dışında bir takıma kiralanabilir” diye konuştu.

“Harun için çok büyük teklif olursa”

Milli kaleci Harun Tekin ile ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Samet Aybaba, “Harun ile ilgili devamlı yazılıyor. Kulübe doğru düzgün teklif gelmiyor. O bizim kaptanımız. Yazılanlar onu tedirgin ediyor. Diğer kalecileri de tabii. Harun ve Okan pozisyon almak istiyorlar doğal olarak. Öyle bir gündem oluşturuluyor ki şöyle oldu, böyle oldu. Harun için çok büyük teklif olursa Okan’ı, Muhammed’i değerlendirmek için planladık. Herkesin tepkisi çıktı birden biri. Bursaspor bunları yapmadığı için bu duruma gelmiş. Bir sürü hata yapılmış. Uzun vadeli biz bunu planlayacağız. Biz buraya 3 yıl, belki 5 yıl Bursaspor’u eski günlerine döndürmek için geldik. Hepimiz uzun vadeli düşünelim. Herkes bu işle ilgili destek versin. Büyük bir resim çıkacak ortaya. Bunu kaçırmayalım. Kalecilerimizi, genç oyuncularımızı planlamaya başladık. Bir ekiple Türkiye’deki bütün genç oyuncuları tarayacağız. Bütün halinde bunları organize edeceğiz” dedi.

“Belediyeyi aradım, şuralara gül dikin dedim”

Kulüpteki sinerjinin düşük olduğunu ifade eden Aybaba, “Belediyeyi aradım, ‘tesiste şuralara gül dikin’ dedim. Bu çocukların sevgiye de ihtiyacı var. Devamlı başarısızlık, protestodan bunalmışlar. En azından opsiyon tanımak lazım. Bu takımın arkasında duralım. Sağlıklı şekilde gelişmesine destek olalım. Bir şey yapmak lazım. Şehrin sinerjisi, ekonomik destek lazım. Bursaspor’un en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi. Herkes bekliyor ki hata yapılsın, üzerine saldıralım. Oyuncu da korkuyor. Şehirden rica ediyorum; takımımızı sevelim. Başka takım mı var? Bursaspor’u seven varsa Bursaspor’un peşinden gitsin. Bunlar bizim oyuncumuz, değişim zamanları var. Gerçekten bizim takımın coşkulu bir şekilde sevgiye ihtiyacı var. Hesaplaşma varsa zamanı geldiğinde hesaplaşalım. Onun için tekrar eski günlere dönmek için oyuncularımıza sevgi ile baksınlar. Sezon boyunca performanslarına bakalım. Çok değişiklikler olacak” şeklinde konuştu.

“Altyapıdan 15 oyuncu çıkarır yine düşmez”

Bir soru üzerine, ‘Bursaspor düşer mi diye konuşmak ayıp’ diyen Aybaba, “Böyle bir şehrin takımı altyapıdan 15 oyuncu çıkarır yine düşmez” yanıtını verdi.

Bursaspor’un bu sezonki hedeflerinden de bahseden deneyimli teknik adam, “Yukarılarda Bursaspor 5-8 arası pozisyon almalı, beklemeli. Şampiyonluktan sonra doğru hedeflenemediği için bu duruma düştü Bursaspor diye düşünüyorum. Kupa ile ilgili de çok ciddi bir hedefimiz var. Avrupa’ya giden en kısa yol” dedi.

“Wagner Love ile ilgili bize gelen takas teklifi yok”

Transferde adı geçen Olcay Şahan’ın çok sevdiği bir oyuncu olduğunu ifade eden Aybaba, “Çok karakterli oyuncu. Coşku anlamında çok iyi ama ekonomik anlamda ulaşamayacağımız noktada. Büyük paralara oluyorlar bu oyuncular. O noktaya yaklaşamıyoruz. Olcay ile ilgili çalışmalarımız olmadı. Wagner Love ile ilgili bize gelen takas teklifi yok, bize gelen net bir teklif yok” diye konuştu.

“Fenerbahçe’de Benfica maçının yorgunluğu olabilir”

Ligin ilk haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Aybaba, “Tam hazır değiliz, bazı eksikliklerimiz var ama mevcut kadromuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça odaklandık, çıkıp oynayacağız. İnşallah sonuç da istediğimiz şekilde olur. Fenerbahçe’de Benfica maçının yorgunluğu olabilir ama amacımız her maçta kaliteli oyun ve puan almak. Bunun için takımımızı oluşturuyoruz. Gün geçtikçe de iyiye gidiyor. Stancu’nun sakatlığı sürüyor. Doktor arkadaşımız ilgileniyor, iyi durumdaysa oynatacağız” dedi.