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Aybaba: ''Hiçbir yere gitmiyorum''

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son günlerde çıkan ayrılacak iddialarını yalanlayarak, "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son günlerde çıkan ayrılacak iddialarını yalanlayarak, "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.


Bursasporun son zamanlardaki durumundan yola çıkılarak ortaya atılan "Samet Aybaba Bursaspor'dan ayrılacak" iddiaları üzerine antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çıkan haberlere ben de şaşırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Görevimin başındayım" dedi.

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