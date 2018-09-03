Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 00:39

Aybaba: "Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş’a karşı aldıkları 1-1’lik beraberliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik.

Aybaba:

03 Eylül 2018 00:39

Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu" dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan son dakikalarda bulduğu golle 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyuna iyi başladık ve bu da ilk yarı boyunca devam etti. Birçok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bu gibi maçlarda pozisyona girince atacaksınız. Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik. Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu. Beşiktaş ikinci yarı orta sahayı iyi kullandı ve iyi oynadı. Pozisyonlara girdiler. Taraftarlarımıza da bugünkü destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç