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06 Ağustos 2018 21:04

Aybaba’dan Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara uyarı

Hazırlık maçlarındaki performansı beğenilmeyen Bursasporlu futbolculara, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Teknik Direktör Samet Aybaba’dan uyarı geldi.

Aybaba’dan Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara uyarı

06 Ağustos 2018 21:04


Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, 1 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçında oynanan futbol sebebiyle taraftarların yoğun şekilde eleştirdiği yeşil-beyazlı oyunculara antrenman öncesi Teknik Direktör Samet Aybaba’dan da uyarı geldi.



Sahada toplantı yaptı


İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan çalışma öncesi oyuncularıyla mini bir toplantı yapan Aybaba’nın, uyarılarda bulunduğu gözlendi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına açık bölümünde şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda bel ağrısı sebebiyle tedavi gören golcü oyuncu Stancu yer almazken, bileğinden sakatlığı bulunan Atanasov’un yanı sıra hazırlık maçında sakatlanan Barış Yardımcı, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




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