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14 Ağustos 2018 19:51

Aybaba’dan U21 takımına yakın takip

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, U21 takımının Kuveyt’in Al Jahra takımı ile oynadığı hazırlık maçında genç oyuncuları gözlem altına aldı.

Aybaba’dan U21 takımına yakın takip

14 Ağustos 2018 19:51


Bursaspor’un U21 takımı, hazırlık maçında Kuveyt’in Al Jahra takımıyla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde karşılaştı. A takım teknik direktörü Samet Aybaba ve ekibinin de yakından takip ettiği karşılaşmada A takım kadrosunda bulunan Muhammed Şengezer, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş mücadelede forma giydi. İlk yarısı Bursaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-0’lık skorla galip tamamladı.




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