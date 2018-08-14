Aybaba’dan U21 takımına yakın takip

Bursaspor’un U21 takımı, hazırlık maçında Kuveyt’in Al Jahra takımıyla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde karşılaştı. A takım teknik direktörü Samet Aybaba ve ekibinin de yakından takip ettiği karşılaşmada A takım kadrosunda bulunan Muhammed Şengezer, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş mücadelede forma giydi. İlk yarısı Bursaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-0’lık skorla galip tamamladı.