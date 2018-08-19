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19 Ağustos 2018 14:07

Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

Bursaspor’da, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor.

Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

19 Ağustos 2018 14:07

Deneyimli çalıştırıcı, ligin ilk iki haftasında da 21 kişilik esame listesinde altyapıdan 9 oyuncu bulundururken, dün ilk kez A takımda forma giyen 18 yaşındaki Burak Kapacak maça damga vuran isim oldu.


Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ikinci hafta mücadelesinde dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Ligin ilk iki haftasında oynanan maçlarda yeşil-beyazlı oyuncuların etkili performansı camiaya umut ışığı verdi. Kötü geçen son iki sezonun ardından bu sezon hedefini üst sıralar olarak belirleyen yeşil-beyazlıların bu sezon öne çıkan özelliğinin de altyapıdan çıkardığı oyuncular olması bekleniyor.



Kadıköy’e altyapıdan 9 oyuncu götürüldü


Ligin ilk haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 21 kişilik esame listesinde Bursaspor altyapısından toplam 9 oyuncu yer almıştı. Bu oyunculardan Ertuğrul Ersoy ve Furkan Soyalp, ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Bu isimlerin yanı sıra altyapıdan gelen Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya, Ramazan Keskin ve Çağatay Yılmaz da yedekler arasında yer almıştı.



Burak Kapacak takdir topladı


Dün oynanan Kayserispor mücadelesinde de yine esame listesinde 9 altyapı oyuncusu bulunduran Teknik Direktör Samet Aybaba, bu oyunculardan Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak ve Furkan Soyalp’e ilk 11’de şans verdi. Titi ve Ekong’un transfer olmasının ardından henüz savunma hattına transfer gerçekleştiremeyen yeşil-beyazlılarda sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı, stoper mevkisinde forma giydi. Yardımcı’nın boşluğunu ise altyapıdan çıkan Burak Kapacak doldurdu. 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki oyuncu, oynadığı futbolla büyük alkış aldı.




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