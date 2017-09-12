Ayhan: "Mesleki eğitime her zaman ihtiyaç var"

Çıraklık eğitiminin esnaflığın geleceği ve kalkınma için önemli olduğunu ifade eden Başkan Özcan Ayhan, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı mesleki ve teknik eğitimdir. Ara eleman ihtiyacını da önemli ölçüde karşılayan mesleki ve teknik okullara yönlendirme artırılmalıdır. Yaşantımızın her alanında yeri olan esnaf ve sanatkarın geleceğine böyle sahip çıkılabilir. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlar. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz. En önemlisi kendi işinin patronu ve geleceğin işvereni olur. Böylelikle istihdam da çözüme kavuşur” diye konuştu.

Mesleki eğitimde uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiği belirten Ayhan, “Mesleki ve teknik okullarda en verimli eğitim, teorinin pratik ile pekiştirilmesidir. Mesleğini işin ustasının yanında sahada öğrenmiş bir çırak kadar işe hakim olan mezunlar yetiştirilmelidir. İş ortamında verilen eğitim sınıf ortamından daha faydalı olacaktır. Çıraklık eğitimlerinden 89 meslek dalında, 14 yaşını tam doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış her genç faydalanabiliyor. Ahilik teşkilatından gelen usta-çırak ilişkisi bilinci ile eğitim alan gençler geleceğin umut kaynağıdır. Teknolojiye ne kadar önem verirsek verelim önceliği gençlere ve esnafa vermeliyiz. Bu işi şimdiden cazip hale getirmeliyiz” dedi.

"Çırakların eğitim dönemi emekliliklerine yansıtılmalı"

Çıraklık eğitimleri ile stajyerlik döneminin sigortalılık dönemine eklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ayhan, “Çırakların eğitim aldıkları dönem, emeklerinin karşılığı olarak emekliliklerine yansımıyor. Sigortalılık başlangıcı, işe giriş tarihleri değil, staj ve çıraklık eğitiminin başladığı tarih olmalıdır. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların, gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı yapılması olumludur. Fakat bu yeterli değildir. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil edilmelidir” şeklinde konuştu.