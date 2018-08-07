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07 Ağustos 2018 16:58

Ayrı yaşadığı karısını öldürdü, sonra kendini bıçakladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, ayrı yaşadığı karısını çocuklarının gözü önünde öldüren adam, daha sonra kendini bıçakladı.

Ayrı yaşadığı karısını öldürdü, sonra kendini bıçakladı

07 Ağustos 2018 16:58


Alınan bilgiye göre, eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Emrah Yavuz, bugün saat 15:00 sıralarında Bursa’dan Yenişehir 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan çocuğunu görmeye geldi. Bu esnada Emrah Yavuz ile 28 yaşındaki eşi Belma Yavuz arasında tartışma çıktı. Karı koca arasındaki münakaşa büyüdü. Emrah Yavuz, ayrı yaşadığı karısını iki çocuğunun gözünün önünde ekmek bıçağıyla kalbinden yaraladı. Ağır yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Eşini öldüren ve kendini de bıçaklayarak yaralayan koca Emrah Yavuz, Yenişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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