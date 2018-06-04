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04 Haziran 2018 11:47

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı Bursa’da etkinliklerle kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu Azerbaycan Cumhuriyetinin 100.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı Bursa’da etkinliklerle kutlandı

04 Haziran 2018 11:47

kuruluşu yıl dönümü sebebi ile 16 ülkeden 148 şair-yazar,sanatçı-ressam, akademisyen ve milletvekillinin katıldığı bir etkinliğe imza attı.


Azerbaycan Cumhuriyetinin 100.kuruluşu yıldönümü kapsamında hazırlanan etkinliklere 16 ülkeden 148 şair-yazar,sanatçı-ressam, akademisyen ve milletvekilli katıldı.etkinlikte resim ve elişi sergileri açıldı, yurt dışından ve yurt içinden birçok sanatçı sahne aldı. ERGESHOYDER derneği Halk oyunları ekibi gösteriler yaptı. Azerbaycan’ın 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa ile Azerbaycan İstanbul Konsolosu Hayyam Taşdemirov onur konuğu olarak katıldı.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan ASKEF Genel başkanı Savaş Ünal emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kardeşlik adına çok olumlu olan etkinliğimiz tam bir şölen havasında geçti. Türk dünyası kültür ve sanat şenliğine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan,Kıbrıs, Bulgaristan, Makedonya,İran,Özbekistan, Almanya,Fransa,İngiltere, Irak,Belçika,Suriye,Gürcistan ülkelerden katılımcı vardı. Etkinliğimize katılamayan gönül dostlarımız, Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Ukrayna’nın birçok şehrinden tebrikleriyle katılımda bulundular. Azerbaycan devletimizin kuruluşunun yüzüncü yılına ithafen, amacı Türk Cumhuriyetlerinin edebiyat ve sanat alanında birliğini sağlamak olan, Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonunun kadın kolları anlamına gelen Ağ Bürçekliler Meclisi’nin kuruluş temeli atılmıştır” dedi.




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