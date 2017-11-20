Azerbaycan ve Rusya ticaret için Bursa’da

Azerbaycan ile Rusya Federasyonu’na bağlı bölgelerden Bursa’ya olan ticaretin ele alındığı görüşmelerde konuşan Başkan Aktaş, Bursa’yı ekonomide daha ileriye taşımaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Evvela Azeri misafiriyle görüşen Başkan Alinur Aktaş, görevine yeni seçilen Büyükelçi Khazar İbrahim’i tebrik etti. Azerbaycan ile Türkiye’nin iki ayrı devlet tek millet olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Bursa’nın iki ülke arasındaki ilişkilerde rol olması gerektiğini kaydetti. Sahip olduğu iş birliği ağını genişleterek Bursa’nın Allah vergisi olan bu özelliklerini daha ileriye taşımak istediklerini söyleyen Aktaş, “İki ülke tek millet olarak yoğun bir çalışma halinde olmamız gerektiğini biliyoruz. Azerbaycan tabii ki bu manada bizim için vazgeçilmez bir ülke. Bu sürece ne kadar katkı verebilirsek, bizim için o kadar kardır” dedi.

Azeri Büyükelçi Khazar İbrahim ise 1 ay önce Türkiye’ye gelerek göreve başladığını hatırlattı. Türkiye’de ilk ziyaret ettiği şehrin Bursa olduğunu vurgulayan İbrahim, “Bizi sıcaklıkla, güzellikle karşıladınız. İnşallah bu sıcaklığın da verdiği motivasyonla münasebetlerimizi daha üst seviyeye taşıyacağız” diye konuştu.

Daha sonra Rusya Federasyonu’nun Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’i ağırlayan Başkan Aktaş, yabancı konuğuyla genel ticaret imkanları üzerine sohbet etti.