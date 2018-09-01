Azılı otomobil hırsızları tutuklandı

Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da çok sayıda otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izine ulaştıkları şüphelilerden N.Y. (36) ve A.D.’yi (28) takibe aldı. Evde olduklarını tespit eden ekipler yaptıkları şafak operasyonuyla 2 şahsı kıskıvrak yakalamayı başardı. Evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı araçlara ait olan çok sayıda kontak anahtarı, araçlara ait ruhsatlar, dijital terazi ve salça makinesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çaldıkları araç içerisinden çıktığı tespit edilen salça makinesi ve terazi sahibine geri teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan N.Y. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.