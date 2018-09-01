Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 10:36

Azılı otomobil hırsızları tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu kullandıkları tespit edilen ve çok sayıda otomobil hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Azılı otomobil hırsızları tutuklandı

01 Eylül 2018 10:36

Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa’da çok sayıda otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izine ulaştıkları şüphelilerden N.Y. (36) ve A.D.’yi (28) takibe aldı. Evde olduklarını tespit eden ekipler yaptıkları şafak operasyonuyla 2 şahsı kıskıvrak yakalamayı başardı. Evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı araçlara ait olan çok sayıda kontak anahtarı, araçlara ait ruhsatlar, dijital terazi ve salça makinesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çaldıkları araç içerisinden çıktığı tespit edilen salça makinesi ve terazi sahibine geri teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan N.Y. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç