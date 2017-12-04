Aziz Behich göz dolduruyor

Yeşil-beyazlılarda Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, performansıyla göz dolduruyor. Ligde forma giydiği son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Aziz, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı. Bu sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Aziz, istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor.

Yıllık 700 bin Euro kazanıyor

2013 yılında Avustralya’nın Melbourne Heart takımından transfer edilen Behich’in sözleşmesi, geçtiğimiz sezon ortasında 2019 yılına kadar uzatılmıştı. Yıllık yaklaşık 700 bin Euro garanti ücret alan Aziz, takımın son yıllardaki en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

Sadece 1 maç kaçırdı

2014-2015 sezonunda 38 resmi maçta görev alan Aziz, 2015-2016 sezonunda ise 32 resmi müsabakada forma terletti. Geçen sezon ise lig ve kupada toplamda 34 kez forma giyen başarılı oyuncu, bu sezon ise yalnızca Göztepe karşılaşmasında milli takımdan uzun süren uçak yolculuğuyla döndüğü için forma giyemedi.