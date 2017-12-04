Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:19

Aziz Behich göz dolduruyor

Bursaspor’un 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, ligde forma giydiği son 6 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi olmayı başardı.

Aziz Behich göz dolduruyor

04 Aralık 2017 12:19


Yeşil-beyazlılarda Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, performansıyla göz dolduruyor. Ligde forma giydiği son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Aziz, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı. Bu sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Aziz, istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor.



Yıllık 700 bin Euro kazanıyor


2013 yılında Avustralya’nın Melbourne Heart takımından transfer edilen Behich’in sözleşmesi, geçtiğimiz sezon ortasında 2019 yılına kadar uzatılmıştı. Yıllık yaklaşık 700 bin Euro garanti ücret alan Aziz, takımın son yıllardaki en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.



Sadece 1 maç kaçırdı


2014-2015 sezonunda 38 resmi maçta görev alan Aziz, 2015-2016 sezonunda ise 32 resmi müsabakada forma terletti. Geçen sezon ise lig ve kupada toplamda 34 kez forma giyen başarılı oyuncu, bu sezon ise yalnızca Göztepe karşılaşmasında milli takımdan uzun süren uçak yolculuğuyla döndüğü için forma giyemedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç