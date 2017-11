Aziz Behich: "Henüz en iyi Bursaspor’u görmedik"

Bursaspor’da bu sezon attığı 3 golle ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Formasını giydiği Avustralya Milli Takımı ile Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesini değerlendiren Aziz, “O kadar uzun yolculuktan sonra kazanmasaydık yazık olurdu. Maçlar zordu, deplasmandaki maçta zemin o kadar da iyi değildi. İkinci maça çok özgüvenle çıktık. Zemin çok iyiydi ve iyi hazırlandık. Aldığımız galibiyetle dünya kupasına gidiyoruz. Uzun süren uçak yolculukları yaptık. Şu an iki maçı Bursa’da oynayacağız diye çok sevinçliyim. Milyonlarca insan dünya kupasını bekliyor. Oraya katılmak için takımıma katkı sağlamak benim için özel bir yerde olacak. İnşallah iyi maçlar çıkarırız. Milli takımda 16 numara giyiyorum. Uzun zamandır Bursa’dayım ve kendimi Bursalı gibi hissediyorum. Bu yüzden de 16 numarayı seçtim. Bursaspor benim için her zaman özel bir yerde olacak. İlk geldiğimde zor bir dönemdi. Takım iyiydi ve beni getiren hoca da bırakmıştı. Zor bir dönem oldu. Her oyuncu için oynamayınca psikoloji olarak kendini hazır tutmak lazım. Her zaman Bursaspor’da oynamak aklımda vardı. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yaptım. Geri geldiğimde Şenol hoca bana şans verdi” dedi.

"Bu sistemi biliyordum"

Takım olarak sezon başından bu yana iyi futbol oynadıklarını ifade eden Behich, “Çok transfer yaptık. Sezonun yarısına geliyoruz. Kaybettiğimiz maçlar puan alabilirdik. Her hafta baktığında takımın gelişmesini görebiliyorsun. İnşallah buna devam edebiliriz. Antrenmanlarda şut çalışıyoruz. Sistem değişikliği yaptık. Ben yine sol bek gibi oynuyorum ama bu sistem biraz daha ileri çıkmanı veriyor sana. Gol için de şanslar geliyor. Hocalar her gün bize bu sistemi anlatıyor. Farklı takımların bu sistemi nasıl oynadığına bakıyoruz. Çok çalışıyoruz bu sistemi düzenli hale getirmek için. Benim avantajım milli takımda da bu sistemi oynamamız. Bu sistemi biliyordum. Takım da her hafta alışıyor. Defansif olarak kendimi daha çok geliştirdim ama hücuma da çıkıyorum. Bu sistemde kanat oyuncuları bek de oluyor, forvet de oluyor. İki taraflı da çalışmak lazım” diye konuştu.

Gol attıktan sonraki sevincinin anlamının sorulması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, en iyi arkadaşı ile aralarındaki özel bir şaka olduğunu ifade etti.

“Sahada taktik olarak en iyisini öğretiyor”

Teknik Direktör Paul Le Guen’in oyuncular ile arkadaşlık kurduğunu dile getiren Aziz Behich, “Bizi aile gibi yaptı hocamız. Personel, hocalar ve oyuncular aile gibi olduk. Sahada da taktik olarak en iyisini öğretiyor bize. Bizim için çok büyük katkı oldu Bursa’ya gelmesi” dedi.

“Henüz en iyi Bursaspor’u görmedik”

Bursaspor’un hedeflerinin her zaman büyük olması gerektiğine dikkat çeken Aziz, “Şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde oynamış bir kulüp. Hedefler her zaman büyük olması lazım. Daha iyi olacağız. Henüz en iyi Bursaspor’u görmedik. Hedef için hafta hafta bakıyoruz. Karabükspor maçı var. Önemli bir maç oynayacağız taraftarlarımız önünde. 3 puan almak ve basamakları çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ertuğrul Ersoy çok büyük yetenek”

Kaleci Harun Tekin’in kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Aziz Behich, “Son yıllarda milli takıma da seçildi. İdmanlarda onun ne kadar çalıştığını, maçlarda ne kadar istekli olduğunu görüyorum. Onun için çok seviniyorum. İnşallah devamı gelir. Ertuğrul Ersoy da çok büyük yetenek. Bu sene çok iyi çıkış yaptı. Tecrübe ile daha iyi olacak. O da bu sene çok iyi çalışıyor. Bizim için çok önemli bir parça olacak. Oynadığı maçlarda çok büyük katkısı oldu. İnşallah onu büyük yerlerde görürüz” dedi.

“İnşallah bu sene çok güzel bir şekilde bitiririz”

Bursaspor’da forma giydiği 5 yılda çok güzel anılarının olduğunu ifade eden Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye Kupası’nda finale kadar gitmek çok güzel bir şeydi. O sene de kadromuz çok iyiydi ama maalesef kazanamadık. Aklıma gelen çok maç var ama her kazandığımız maç benim için özel oldu. Diğer takımlarda oynayan oyuncular Bursa’ya geldiklerinde etkilendiklerini söylüyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Taraftarlarımız bizim arkamızda. İnşallah bu sene çok güzel bir şekilde bitiririz.”