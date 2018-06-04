Aziz Yıldırım seçilemeyince helva dağıttı

İnegöl Kapalı Çarşı’da ayakkabıcı dükkanı olan Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, Pazar günü yapılan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı seçimlerini Aziz Yıldırım’ın kaybetmesi üzerine irmik helvası dağıttı. İş yerinin önüne "Güle güle Aziz Yıldırım" yazılı pankart asan Ünsal, fıstıklarla “Aziz” ismi yazılan bir tencere helvayı iş yerinin önünden geçen vatandaşlara dağıttı. Helva dağıtımı sırasında küçük çaplı izdiham yaşandı.

İsmail Ünsal, “Fenerbahçe’de bir değişime ihtiyaç vardı. Biraz geç kalınmış bir değişimdi ama Allah’a şükürler olsun. Aziz başkana da bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, artık zamanını doldurdu. Ali Koç’a da yeni görevinde başarılar dileriz. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Aziz Yıldırım uzun süredir görevdeydi, artık bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Kendimce yıllar önce Aziz başkan görevi bıraktığı gün helva dağıtacağım demiştim. Bu gün de sözümü tutuyorum” dedi.

150 kişilik hazırlanan irmik helvası yoldan geçenlere ikram edildi.