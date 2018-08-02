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02 Ağustos 2018 22:18

Baba ve oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi

Bursa’da jandarma tarafından takip edilen ve lastiği patlayınca araçta bulunan esrarı tarlaya atan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Baba ve oğul hint keneviri ekemeden yakayı ele verdi

02 Ağustos 2018 22:18

Araçta 4 bin 560 gram kubar esrar ve 310 kök ıslak dişi hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi İstmetpaşa Mahallesinde bulunan ormanlık alanda dişi hint keneviri ekimi yapılacağı bilgisine ulaştı. Operasyon yapan ekipler, ormanlık alanda inceleme yaparken şüpheli bir aracın ormanlık alandan uzaklaştığını fark etti. Ekipler aracı takibe aldı.Takip edildiğini fark eden K.G. (30) ve oğlu K.G.(14) arabada bulunan 4 bin 650 gram kubar esrarı yol kenarında bulunan tarlaya attı. Ardından tekeri patlayan aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptığı arama sonucunda 310 kök ıslak dişi hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan baba ve oğul karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 30 yaşındaki baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 yaşındaki oğlu serbest bırakıldı.




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