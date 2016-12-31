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31 Aralık 2016 19:09

Baba yaralandı, oğlu öldü

Baba yaralandı, oğlu öldü

31 Aralık 2016 19:09

Bursa’da bir kişi, kavga ettiği şahsı öldürürken, babasını yaraladı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat S., ile Orhan Tekin dün akşam kavga etti. Kavganın ardından Ohan Tekin, babası Veysel Tekin ile birlikte Serhat S.’nin evine gitti. Burada tartışmanın kavgaya dönmesiyle Serhat S., ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Kurşunların hedefi olan baba ve oğlu 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Orhan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüpheli ise jandarma ekiplerine teslim oldu.



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