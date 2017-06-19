Babalar çocukluğuna döndü

Nilüferköy bahçesi ve Esentepe’deki fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında şirket çalışanları Japon kağıt katlama sanatı origami ile kağıttan figürler yaptı. Langırttan air hokey’e pek çok oyuna katılarak, Babalar Günü’nü oynayarak kutladı.

Motivasyonu arttırmak amacıyla ‘Hobi Molaları’ adı altında çalışanlarını bir dizi etkinlikle bir araya getiren şirket, bu etkinliklerin sonuncusunu ‘Babalar Günü’ konseptiyle düzenledi. Nilüferköy ve Esentepe Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte, çalışanlardan Ömer Yılmaz İnci’nin eşliğinde Japon kağıt katlama sanatı olan origamiyi deneyimleyen çalışanlar, kağıtlarla kuş, kurbağa, kravat gibi pek çok figüre de şekil verdi. Langırt, air hokey, tavla ve okey oynayarak eğlenceli dakikalar geçiren çalışanlar, farklı bir etkinlikle Babalar Günü’nü kutlamanın keyfini çıkardı.

‘Hobi Molası’ etkinliklerinin farklı konseptlerde devam edeceğini söyleyen Bursagaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Çelebi, “Çalışan memnuniyetine verdiği önemle fark oluşturmaya devam ediyor. Hobi Molaları adını verdiğimiz bu buluşmalarda farklı konseptler belirliyor ve birlikte üretmenin, eğlenmenin, öğrenmenin keyfini yaşıyoruz. Babalar Günü vesilesiyle bu etkinliğimizi de Babalar Günü konseptinde düzenledik ve ‘baba’ çalışanlarımızı çocukluk günlerine götürmek istedik. Birlikte oyunlar oynayarak eğlendik, hem de çalışma arkadaşımız Ömer Yılmaz İnci’nin eşliğinde origamiyi denedik” diye konuştu.