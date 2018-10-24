Babalardan oğullara kupa

Bursa'da, Arabayatağıspor Genç Takımı kalecisi Hüseyin Ekinci ile oyuncu Ahmet Refik Kurt, şampiyonluk kupasını babalarının elinden aldı. Genç sporcular, tertip komitesi yönetim kurulu üyesi olan babaları Mustafa Ekinci ile Başkan Vekili Ümit Kurt'un elinden kupayı alırken büyük sevinç yaşadı.

Türkiye çapında kazandığı şampiyonluklarla Bursa'da bir ekol olan Arabayatağıspor U-19 Yaş Ligi Takımı grubunu yine namağlup şampiyonlukla tamamlayarak mavi-beyazlı camiayı gururlandırdı. Mavi beyazlı genç kramponlara kupasını tertip komitesi yönetim kurulu üyesi Mustafa Ekinci ve Başkan Vekili Ümit Kurt törenle takdim etti. Kaleci Hüseyin Ekinci ile oyuncu Ahmet Refik Kurt, babalarının elinden kupayı alırken büyük sevinç yaşadı.

Baba Mustafa Ekinci ve Ümit Kurt, şampiyonlukta kendi oğullarının da payı olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Arabayatağıspor'a Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz” dediler.

Mavi beyazlı ekibin aynı zamanda A takımı kalesini de başarıyla koruyan 1,82 boyundaki genç file bekçisi Hüseyin Ekinci'yi bir çok profesyonel takım mercek altına aldı. Başta Bursaspor olmak üzere Çanakkale ve İstanbul takımları genç eldiveni yakından takip ediyor.