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07 Mayıs 2018 10:26

Babalarının arılarını elleriyle bal vererek beslediler

Bursa’da babaları arıcılık yapan iki çocuk arılar aç kaldı diye evden aldıkları bal kavanozuyla kovanın içindeki arıları elleriyle besledi.

Babalarının arılarını elleriyle bal vererek beslediler

07 Mayıs 2018 10:26


Sıla Güzel (11) ve Muhammet Can Güzel (9) kardeşler babalarının baktığı arı kovanlarını açarak arılar aç kaldı diye arıları ellerine alarak balla besledi. Korkusuzca arı kovanını açan iki kardeş arıların aç kaldığını düşünerek arıları elleriyle besledi. Kovanın içinden ellerine aldıkları arıları parmaklarına sürdükleri balla besleyen kardeşler hayvan sevgisi bu kadar olur dedirtti. Korkusuzca kovanın içindeki arıları besleyen iki kardeş cesaretiyle de herkesi şaşkına çevirdi. Arılar ise kovanlarını açıp kendilerini besleyen iki kardeşe hiç zara vermediği görüldü. İki kardeş ise geleceğin aracıları olarak lanse ediliyor.




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