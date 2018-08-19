Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç adam yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün gece yarısı Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Can T. (19) isimli genç, gece çalıştığı kafeteryadan evlerine döndüğünde evde babası ile annesinin tartıştığını fark etti. İddiaya göre annesini babasından korumak için odaya kilitleyen Can T. babası Ruhi T.’yi engellemeye çalıştı. Çıkan arbedede babası Ruhi T.’nin elindeki bıçakla boğazından yaralanan genç adam kanlar içinde yerde kaldı. Komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Can T.’yi hastaneye kaldırdı. Oğlunu bıçakla ağır yaralayan baba Ruhi T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ruhi T., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın olay anında alkollü olduğu belirlendi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Boğazından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Can T. Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen Can T. burada tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.