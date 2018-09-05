Babasının yanına gitmek isteyen kardeşine işkence yaptı

Olay, İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ağabeyi Mustafa D. (24) ile kalan Suriyeli Muhammed D. (16), Şanlıurfa’da oturan babasının yanına gitmek istedi. Ağabey, kardeşinin babasının yanına gitmesine izin vermedi. Kardeşinin diretmesi üzerine ağabeyi, Muhammed D.’nin ellerini ve ayaklarını kablo ile bağladı. Mustafa D., kardeşine kemer ve kablo ile işkence yaptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipler, ağabeyi gözaltına aldı. Muhammed D.’nin ellerini ve ayaklarını çözen ekipler, iki kardeşi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane çıkışında kardeşin yüzünde ve kollarında çizikler olduğu görüldü. İki kardeş emniyete götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.