Babasıyla aynı gün silahlı saldırıya uğrayan genç toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasını yaralayan şahıs tarafından öldürülen genç toprağa verildi.

Olay dün sabah saatlerinde Yeniceköy Mahallesi Bin Konutlar'da meydana geldi. İddiaya göre, Karaman A. ile Murat G. isimli 2 şüpheli, Yusuf Candar'ın ikamet ettiği eve geldi. Şahıslar kapıyı kırarak Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Yaralanan Yusuf Candar komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından jandarma ekipleri her yerde şüpheli iki şahsı ararken, aynı gün akşam saatlerinde Yusuf Candar'ın oğlu saldırıya uğradı. İddiaya göre aynı şahıslar tarafından işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 34 yaşındaki Yavuz Candar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından emniyet ekipleri Karaman A. ile Murat G'yi gözaltına aldı. Her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Silah saldırı sonucu yaralanan baba Yusuf Candar'ın hastanedeki tedavisi sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcının hastaneye giderek yaralı babanın ifadesini aldığı öğrenildi. Baba Candar'ın kendisini kimin vurduğunu hatırlamadığını ileri sürüldüğü iddia edildi.

İşyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yavuz Candar'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Candar Edebey Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.