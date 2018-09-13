Babaya göz yaşı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kalıp sökerken 4.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kalıp sökerken 4. kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Esentepe Mahallesi Yar Sokağı üzerinde yapımı süren inşaatta çalışan Mehmet Düzenli (55), 4. katta kalıpları sökmeye başladı. Dengesini kaybeden usta 12 metre yükseklikten düştü. Kanlar içerisinde yerde yatan Mehmet Düzenli'yi gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli kurtarılamadı. Acile gelen yakınları fenalık geçirirken, Kızının "Babam, babam" feryadı yürekleri dağladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.