Baca yangınına hortumla müdahale ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahşap bir evin bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar hortumla müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, İnegöl ilçesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed Selma'nın kiracı olarak kaldığı altı dükkan üstü ev olan ahşap evde dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bacadan çıkan yangın paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar getirdikleri hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye personeli baca yangınına hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yapılan soğutma çalışmaları sonrası itfaiye ekipleri yangın yerinden ayrıldılar. Toplanan kalabalık da olan biteni meraklı gözlerle izledi. Yangın neticesinde vatandaşın zamanında müdahalesi olası faciayı önlerken, evde maddi hasar meydana geldi.