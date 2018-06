Bacağı kırılan kediler sağlığına kavuşacak

Can dostları yapılan operasyonun ardından eski sağlığına kavuşacak.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, trafik kazası, yüksekten düşme gibi çeşitli nedenlerle yaralanan can dostları, yapılan müdahalelerle yaşama bağlıyor. Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilen iki kedi, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Tulga tarafından yapılan operasyonla, yaşama tutundu. Birinin sağ, diğerinin sol arka bacağında kırık bulunan iki kedi, ameliyata alınarak sağlığına tekrar kavuştu. Bu tür yaralanma vak’alarıyla hemen hemen her gün karşılaştıklarını ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Tulga, kedilere yapılan cerrahi müdahale hakkında bilgi verdi. Kedilerin, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten Tulga, “Her can dostumuza yapılan prosedürleri uygulayarak, kedilerin röntgeni çekildi. Bir kedinin sağ arka bacağında kırık tespit ettik. Röntgenin ardından kediyi operasyona aldık” dedi.

Kırılan kemiği platin çiviyle sabitlediklerini ifade eden Tulga, “Bandajını yaptıktan sonra bir müddet bizim misafirimiz olacak. İyileştikten sonra da ya sahiplendireceğiz ya da bölgemizde bulunan kedi evlerimizden birine bırakılarak bakımını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Yaralanan diğer kedide de eklem dışı kırık tespit ettiklerini sözlerine ekleyen Tulga yapılan operasyon hakkında şöyle konuştu:

“Bu can dostumuzun da diz bölgesinde, diz ekleminin üzerinde kırık bulgusuna rastladık. Eklem dışı kırık olduğu için ameliyatla iyileşme şansı yok. Bu olay, genç kedilerde çok sık görülen bir durum. Kırılan parçayı metal çivilerle yeniden sabitledik. Can dostumuzun, operasyonun ardından kırılan ayağını yeniden sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini sağlayacağız.”

Son günlerde sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, can dostlara yapılan her türlü saldırıyı kınadığını belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak can dostların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için proje ürettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Can dostlarımızın her zaman yanındayız” mesajını vererek, vatandaşları bu konuda hassasiyete davet etti.