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Bacağı makineye sıkıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi bacağını makineye sıkıştırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi bacağını makineye sıkıştırdı.


Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir sunta fabrikasında çalışan Cesur G. (28), makineye bacağını sıkıştırdı. Arkadaşlarının yardımına koştuğu işçiye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından bacağında ezilme meydana gelen işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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