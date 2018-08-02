Bacağına sarıldığı annesinden, babasını vurmamasını istemiş

Olay günü Günar çiftinin yanında bulunan oğulları 11 yaşındaki Furkan Günar, duruşmada şahit olarak dinlendi. Minik Furkan, olay günü annesinin babaannesine ‘Anne beni kurtar’ diye bağırdığını, silah sesinden sonra annesinın bacağına sarılarak, ‘Anne babamı vurma diye bağırdığını söyledi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 16 Kasım 2017 tarihinde ayrı yaşadığı kocası Erdoğan Günar’ı tabancayla 5 el ateş ederek öldüren Birgül Günar’ın yargılanmasına devam edildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Birgül Günar, avukatları, yakınları ve eşinin yakınları ile avukatları katıldı. Polis ekipleri iki ailenin arasında gerginlik yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Duruşmada babasının öldürüldüğü gün doğum günü olan ve olay anında anne-babasıyla aynı evde bulunan 11 yaşındaki Furkan Güner şahit olarak dinlendi. Psikolog eşliğinde ifade veren minik Furkan, anne ve babasının sık sık tartıştığını, olay günü de annesinin babaannesine ‘Anne beni kurtar’ diye bağırdığını daha sonra silah sesi duyduğunu ve sesin geldiği odaya girince annesinin bacağına sarılarak ‘Anne babamı vurma’ dediğini söyledi.

Furkan psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, “O gün benim doğum günümdü. Kapı çaldı, babaannemle birlikte kapı açmaya gittik. Annem gelmişti. Babaanneme ‘Anne Furkan’ı hazırla dışarı çıkacağız bugün doğum günü eğleneceğiz’ dedi. Sonra babam geldi. Anneme ‘Emanetimi getirdin mi’ diye sordu. Annem de getirdiğini söyledi. Sonra onlar bir odaya geçip konuştular ben ve babaannem de başka bir odaya gittik. Babaannem beni giydirirken annem ve babamın tartıştığını duydum. Daha sonra annem babaanneme ‘Anne beni kurtar’ diye bağırdı. Sonra silah sesi duyduk. Silah sesi gelince biz babaannemle onların olduğu odaya gittik. Babaannem anneme ‘Ne yaptın sen’ dedi. Sonra annem babaannemi eliyle hafifçe iterek beni alıp dışarı koştu. Biz kaçarken otobüse binecektik otobüs kapıları açmadı. Sonra amcamlar geldi. Annemi yere yatırdılar. Sonra bıçak istediler. Gerisini hatırlamıyorum” diye konuştu.

Furkan’ın beyanlarının ardından babaannesi Hatice Günar’ın talebi üzerine mahkeme başkanı Furkan’a olay anında annesinin bacağına sarılıp, ‘Anne babamı vurma’ diye bağırıp bağırmadığını sordu. 11 yaşındaki Furkan soruya, ‘Evet ben anneme babamı vurma dedim’ diye cevap verdi.

Duruşmaya katılan diğer şahitler ise sanık Birgül Günar ile eşi ve ailesi arasında ev yüzünden hüsumet olduğunu, sanığın daha önce ‘Kaynanam bana evi vermezse yüzüne kezzap atacağım’ şeklinde ifadeleri olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme başkanı şahitlerin beyanlarının ardından duruşmayı eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.