Bacakları kopan hamile kedi protez bacakları ile ilk adımını attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir aracın iki bacağının üzerinden geçmesi sonucunda bacakları kopan hamile kedinin imdadına hayvanseverler yetişti. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine getirilen yaralı ve hamile kedi, veteriner ekip tarafından ameliyata alındı. Kopan bacaklarından ameliyat olan kedi, bir gün sonra ise yavrusunu dünyaya getirdi. Daha sonra merkezdeki imkanlarla protez bacak yapan ekip, operasyonla iki arka bacağı kediye taktı. Yeni bacaklarına kavuşan kedi, şaşkın bakışların arasında yürümeye başladı.

Başarılı operasyonu anlatan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nden Veteriner Hekim Musa Subaşı, “İki gün önce araba ezmesi sonucunda bacakları kopan kediyi hayvanseverler merkezimize getirdiler. İki arka ayağı kopmuştu. Kedi aynı zamanda hamileydi. Ameliyatını yaptık. Kendi imkanlarımız dahilinde protez bacak yaptık. Ameliyat başarılı geçti. Ameliyatın ardından kedimiz doğum yaptı ve bir yavrusu oldu. Bir süre sonra da kauçukla kedi patisi yapacağız. Protez bacaklar uyum sağladı. Kauçuk patileri yapmadan önce bile şu an sağlıklı yürüyebiliyor. Merkezimizde kendi imkanlarımızla yaptığımız ilk uygulama. Oldukça başarılı oldu” dedi.