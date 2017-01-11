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11 Ocak 2017 12:44

BADEM’den toplumsal huzura katkı

BADEM’den toplumsal huzura katkı

11 Ocak 2017 12:44

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nden (BADEM) 1 yılda 4 bin kişi faydalandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa halkının ruh sağlığını koruyan birimi BADEM ilgi görüyor. İlk Gemlik Paşa Konağı’nda hizmete giren, ardından İncirli ve Heykel’deki şubeleriyle faaliyet alanını 3 ayrı noktaya taşıyan merkez, 1 yılda 2100 aile ile 4 bin ferde hizmet vererek bölgesel çapta büyük başarıya imza attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BADEM’in Heykel’de bulunan birimini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Kurum Koordinatörü Eda Abdullahoğlu’ndan bilgi aldı. BADEM’den 7’den 70’e sıkıntısı olan herkesin faydalanabildiğini belirten Recep Altepe, kurum bünyesinde görevli psikologların gelen her danışanla görüşüp sohbet ettiğini, çeşitli metotlarla deney uygulayarak çözüm bulduğunu söyledi.
Merkezin sadece çocuklarla değil ebeveyn ve yaşlılarla da ilgilendiğini kaydeden Başkan Altepe, “Halkımızın ‘birbirine anlatarak’ geldiği kurum şubelerinde geçen 12 ay içerisinde 2100’ün üzerinde aile istifade etti. 4000’in üzerinde de çalışma gerçekleşti. Gerçekten güzel bir çalışma ve ailelerimiz bundan büyük mutluluk duyuyor. Her geçen gün de buradan destek alan insan sayısı artıyor” dedi.
Başta çocuklar olmak üzere psikolojik danışmanlık desteği almak isteyen bütün BADEM şubelerine davet eden Başkan Altepe, hedeflerinin Bursalıların daha mutlu olması gerektiğini ifade etti.



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