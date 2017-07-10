Badmintonda Osmangazi farkı

Ankara Pursaklar’da hafta sonu düzenlenen milli takım seçmelerine katılan Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Yusuf Yaşar ile Berkay Çiçen, tek erkeklerde milli takıma seçilen isimler oldu. Tek bayanlar kategorisinde ise Naime Yılmaz ile Betül Söner millî takıma seçilen isimler oldu. Tek erkek ve tek bayanlar dışında, çift erkekler kategorisinde de Berkay Çiçen-Tayfun Taşdemir çifti milli takım kadrosuna girmeyi başardı.

Osmangazili badmintoncuların da yer aldığı 19 Yaş Badminton Milli Takımı, 11-13 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan’ın Pazarzdhik şehrinde düzenlenecek olan turnuvada ülkemizi temsil edecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 19 Yaş Badminton Milli Takımı’na seçilen sporcularla teknik heyeti, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.