Badminton’da Osmangazi farkı

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ranking Sistemi, Balıkesir’de düzenlendi. Sporcuların puan toplayarak bölgelerde başarılarının artırılması amaçlanan şampiyonaya toplam 104 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor’un başarılı badmintoncuları öne çıktı. Tek bayanlar kategorisinde raket sallayan Osmangazili sporcu Beyza Yıldırım birinci olurken, aynı kategoride Beren Üstünkaya ikinci, Feyza Erden ise üçüncü oldu.

Bunun yanı sıra tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde ter döken Veysel Taşdemir ile Emre Mutlu de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Çift bayanlarda ise ikinciliği Beyza Yıldırım-Feyza Erden ikilisi kazanırken, üçüncülüğü Beren Üstünkaya-İkbal Karakafa elde etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı başarıyla temsil ederek madalya kazanan Osmangazili sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.