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22 Haziran 2018 13:22

Bağımlılar için ücretsiz tedavi merkezi projesi için ilk adımlar atıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr.

Bağımlılar için ücretsiz tedavi merkezi projesi için ilk adımlar atıldı

22 Haziran 2018 13:22

Serhat Yamalı, bağımlıların ücretsiz tedavi olabileceği bir bağımlılık rehabilitasyon merkezinin açılması için kolları sıvadı. Bursa Valisi İzzettin Küçük ile görüşen Dr. Yamalı, “Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi” projesinin ilk adımını attıklarını kaydetti.


Serhat Yamalı, bağımlıların ücretsiz rehabilite ve tedavi edildiği “Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi” modelinin Bursa’da da hayata geçirilmesi için Vali İzzettin Küçük ile görüştü. Vali Küçük’ten destek alan Dr. Yamalı, çalışmaların başladığını ve arsa temin edilmesi durumunda 2018 yılında temel atılacağını belirtti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Yamalı, “Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük beyle Yeşilay olarak görüştük. Yeşilay’ın dünyadaki benzer uygulamaları inceleyip ülkemizin sosyokültürel şartlarına uygun olarak milli bir model olarak oluşturduğu ’Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi’ modelini sunduk. Bursa’da da bir Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için görüşmemiz oldu. Sayın Valimiz çok olumlu karşıladı. 2018 yılı içinde, Yeşilay olarak binayı ve işletmesini ücretsiz olarak yapacağız. Bağımlılar burada ücretsiz tedavi ve rehabilitasyon görecekler. Arsa için Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne teklif götürüldü. Arsa temin edilirse 2018 yılı içerisinde binanın temeli atılıp en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.




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