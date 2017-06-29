Bağımlılıkla mücadele gösterenler ödüllendirildi

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Gününde Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, bağımlılıkla mücadelede emeği geçen kişi ve kuruluşlara plaket takdim etti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Rüstem Aşkın, bağımlılığın çağın vebası olduğunu söyledi. Gelecekte uyuşturucuyla temas etmeyen çocuk bulmanın neredeyse imkansız hale geleceğini ifade eden Aşkın, "Şükür ki çocuklarımız ve aileler bu konuda oldukça hassas. Biz Hollanda veya Belçika’yı andırmıyoruz. Türkiye’de aileler çok yakından çocuklarına sahip çıkıyorlar, bizlerle iş birliği yapıyorlar. Uyuşturucuyla mücadelede ilk adım ailelerden başlıyor. Ailelerin ardından emniyet birimlerinin mücadelesi geliyor. Biz de AMATEM ve ÇEMATEM’de hem aydınlatma, hem de bağımlı kişilerin tedavisi için uğraşıyoruz. İlçelerde de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bursa’daki AMATEM’de görev yapan Uzman Doktor Özyıl Sarıkaya da, dünyada 20 kişiden birinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu veya uyuşturucuya maruz kaldığını söyledi. Sarıkaya, Türkiye’de bağımlılığın dünya ortalamasının altında olduğunu vurgulayarak, “Bursa’da son birkaç yıldır Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu ile birlikte yoğun çalışmalar başlatıldı. Gerek önleme, gerek tedavi basamaklarındaki çalışmalar, gerekse son bir yılda tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmaları hızla devam etmekte. Son yıllardaki çalışmalarla hem tedavi oranlarındaki artışlar, hem de önleme çalışmalarının semeresini görüyoruz. Ancak bağımlılık birçok faktöre bağlı. Bu meselenin bir anda çözülmesi mümkün değil. Ancak çalışmalar devam ettiği sürece kullanım oranlarının azaldığını görüyoruz” diye konuştu.