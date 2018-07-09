Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:55

Bağımlılıkla mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Aile Rehabilitasyon Merkezi’nde (GADEM) bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yönelik hizmetlerin artarak sürdüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadele sürüyor

09 Temmuz 2018 16:55


Başkan Alinur Aktaş, Kurşunlu’da faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Rehabilitasyon Merkezi’nde (GADEM) kalan danışanlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette, merkezde kalan vatandaşlarla sohbet ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş, “27 Ağustos 2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ndeki (GADEM) vatandaşlarımızla bir araya geldik, onları dinledik. Bu ülkede ve bu şehirde yaşayan her birey çok değerli ve önemlidir. Arzu ediyoruz ki, herkes huzurlu ve mutlu olsun. Hiç kimsenin kötü bir alışkanlığı olmasın, ailesi huzursuzluk yaşamasın” diye konuştu.


Başkan Aktaş, merkezdeki çalışmaları anlatarak, “Bağımlı ve yakınlarının bireysel başvurularıyla GADEM’de uygulanan psikososyal destek programına alınarak, bireysel görüşmelerin sonucunda kişisel ilgi ve beklentilere uygun olarak boş zaman yapılandırılması gerçekleştiriliyor. Bağımlı kişinin ailesi de sürece dahil edilerek bağımlılık hakkında aile eğitimleri veriliyor” dedi.


Başkan Aktaş, 27 Haziran 2018’de 5. grup olan danışan ve yakınlarının katılımı ile sosyal uyum süreci başlatıldığını söyleyerek, “6 hafta boyunca danışan ve yakınları, uzmanlar eşliğinde bireysel ve grup terapileri alarak bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalık kazanıyor ve kendilerine daha güvenli bir yaşam sürdürebilme olanağı sunuluyor. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılarak sosyal uyum becerileri geliştiriliyor. Kişisel gelişim seminerleri ile özgüvenleri desteklenerek kendilerini daha kolay ve doğru ifade edebilen fertler haline gelmeleri hedefleniyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç