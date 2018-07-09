Bağımlılıkla mücadele sürüyor

Başkan Alinur Aktaş, Kurşunlu’da faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Rehabilitasyon Merkezi’nde (GADEM) kalan danışanlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette, merkezde kalan vatandaşlarla sohbet ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş, “27 Ağustos 2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ndeki (GADEM) vatandaşlarımızla bir araya geldik, onları dinledik. Bu ülkede ve bu şehirde yaşayan her birey çok değerli ve önemlidir. Arzu ediyoruz ki, herkes huzurlu ve mutlu olsun. Hiç kimsenin kötü bir alışkanlığı olmasın, ailesi huzursuzluk yaşamasın” diye konuştu.

Başkan Aktaş, merkezdeki çalışmaları anlatarak, “Bağımlı ve yakınlarının bireysel başvurularıyla GADEM’de uygulanan psikososyal destek programına alınarak, bireysel görüşmelerin sonucunda kişisel ilgi ve beklentilere uygun olarak boş zaman yapılandırılması gerçekleştiriliyor. Bağımlı kişinin ailesi de sürece dahil edilerek bağımlılık hakkında aile eğitimleri veriliyor” dedi.

Başkan Aktaş, 27 Haziran 2018’de 5. grup olan danışan ve yakınlarının katılımı ile sosyal uyum süreci başlatıldığını söyleyerek, “6 hafta boyunca danışan ve yakınları, uzmanlar eşliğinde bireysel ve grup terapileri alarak bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalık kazanıyor ve kendilerine daha güvenli bir yaşam sürdürebilme olanağı sunuluyor. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılarak sosyal uyum becerileri geliştiriliyor. Kişisel gelişim seminerleri ile özgüvenleri desteklenerek kendilerini daha kolay ve doğru ifade edebilen fertler haline gelmeleri hedefleniyor” şeklinde konuştu.