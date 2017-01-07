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07 Ocak 2017 12:16

Bağımlılıkla mücadelede yeni strateji

Bağımlılıkla mücadelede yeni strateji

07 Ocak 2017 12:16

Uyuşturucuyla mücadele başlatan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da bir STK ile iş birliği yapacak.
Gençlik ve Aile Destek Merkezi’yle (GADEM) birlikte gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasını sağlayacak programı ilk Bağlarbaşı Mahallesi’nden başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, alkol ile uyuşturucudan çocukları uzak tutacak programın sıkıntılı diğer mahallelere de örnek teşkil edeceğini söyledi.
Saitler Derneği’nde madde bağımlılığından kurtulmak için psikolojik danışmanlık eğitimi alan gençlerle sohbet eden Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadelede yaptığı çalışmaları anlattı. Alkol ile uyuşturucunun kişisel sağlık probleminden ziyade sosyal bir mesele olarak ele alınıp incelenmesinin daha doğru olacağını vurgulayan Altepe, sosyolojik yönü ağır basan bu konuda mahalli idarelerin daha faal olması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede GADEM, AMATEM, ÇEMATEM, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’yle tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Recep Altepe, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele eden bütün kurumlara gereken her türlü desteği verdiklerini hatırlattı.



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