Bağımlılıkla topyekün mücadele

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye başkanı Recep Altepe, Gemlik ilçesinde yapılan rehabilitasyon merkezinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Bursa’da örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı Türkiye’nin değil bütün dünyanın en önemli sorunlarından biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de madde bağımlılığıyla mücadeleyi öncelikli sosyal proje olarak ele alıyor. Bu amaçla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni (GADEM) açarak bu alandaki büyük boşluğu dolduran Büyükşehir Belediyesi, sadece alkol ve madde bağımlılarının ve yakınlarının hizmet aldığı GADEM’in ardından Gemlik Kurşunlu’ya da bir rehabilitasyon merkezi kazandırıyor. Bir taraftan madde bağımlılığı ile mücadele için gerekli fiziki mekanları Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da madde bağımlılığı konusunda toplumsal bilinç oluşturulması için farklı sosyal projeleri hayata geçiriyor. Dünya Bağımlılık Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kent Müzesi bahçesinde uçan balon etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri madde bağımlıları ve aileleri de katıldı.

“Bireysel değil toplumsal sorun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, etkinlikte yaptığı konuşmada sağlıklı toplumun ancak sağlıklı bireyden oluşacağına dikkat çekerek, madde bağımlılığını da bireysel değil toplumsal bir sorun olarak ele aldıklarını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’deki partneri olan, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni kuran ve halen başkanlığı yapan Bursa’nın uyuşturucu ile mücadelede de örnek uygulamaları başlatması gerektiğini dile getiren Başkan Altepe, “Madde bağımlılığından kurtulmak için önce irade olmalı. Bu konuda toplam sağduyulu, hoşgörülü olmalı. Herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak, görevimiz mi değil mi bakmadan elimizden gelini yapıyoruz. Güvenlik ve huzur sağlanması için Emniyet Müdürlüğümüze araç desteği veriyoruz, binalarını yapıyoruz. Eğitime her türlü desteği veriyoruz halen 12 okul inşaatımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalarla Bursa’nın yaşam kalitesi artıyor. 5 yıl önce dünyada 48’inci sırada olan Bursa yaşam kalitesinde şimdi ilk 20’ye giriyor. Bağımlılıkla mücadelede de bataklığın kurutulması için tüm kurumlarla elbirliğiyle adım atmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak iki yıl önce açtığımız GADEM bu alanda önemli bir boşluğu doldurdu. Ancak tedavinin ardından uzun süren bir rehabilitasyon ve takip süreci var. Bunun için de Gemlik Kurşunlu’daki rehabilitasyon merkezini bitirdik, bayramdan sonra açmayı planlıyoruz. Burada rehabilitasyon süresince güzel vakit geçirilmesi için spor alanları, üretim atölyeleri ve hobi bahçeleri de var. Bursa olarak en güzel uygulamaları hayata geçirdim istiyoruz” diye konuştu.

“Umutlarınıza altın vuruş yapmayın”

Yıllarca madde bağımlısı olarak yaşadıktan sonra son 3 yıldır bağımlılıktan kurtulan Bayram Baydı ise gençlere nasihatlerde bulundu. Birkaç arkadaşının ve teyzesinin oğlunu madde bağımlılığından kaybettiğini belirten Baydı, “1992 yılında madde bağımlısı oldum. Son 3 yıldır ise tertemizim. Gençlere tavsiyem; anne baba sözünden çıkmasınlar. Kimse umutlarına altın vuruş yapmasın. Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra hayatım değişti. Ailemle, akrabalarımla, komşularımla aram gayet iyi oldu. Beni tek sevmeyen torbacılar çünkü rızkımızı onlara yedirmiyoruz” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Altepe ve protokol üyeleri, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne renkli uçan balonları bıraktı.