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22 Aralık 2016 17:35

Bahar Mahallesi Yeni Meydanına Kavuşuyor

Bahar Mahallesi Yeni Meydanına Kavuşuyor

22 Aralık 2016 17:35

Osmangazi Belediyesi, ilçeye nefes aldıracak park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bahar Mahallesi Hoca Cami çevresine nefes aldırmak amacıyla kamulaştırılan 3 katlı bina, belediye tarafından yıkıldı.
Çarpık ve plansız yapılaşmanın yol açtığı sorunları ortadan kaldırmak, Osmangazi’yi daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için büyük bir çaba sarf eden Osmangazi Belediyesi, bu projeleri için ihtiyacı olan alanları kamulaştırmalarla elde etmeyi
sürdürüyor. 2016 yılında yapılan yatırımlar için toplam 39 bin 835 metrekarelik alanda kamulaştırma gerçekleştirerek, hak sahiplerine 56 milyon 951 bin lira para ödeyen Osmangazi Belediyesi, Bahar Mahallesi Hoca Cami çevresine nefes aldıracak yol ve yeşil alan projesi için yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsayan kamulaştırma gerçekleştirdi. Vatandaşlarla anlaşarak yapılan kamulaştırmalarla satın alınan 3 bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Sanayileşme ile birlikte yoğun göç alan, ihtiyaç duyulan yeni yerleşim yerleri ile ilgili planların zamanında uygulanamaması sonucu plansız ve çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Osmangazi’de hizmet üretecek boş alanların, ancak kamulaştırmalara elde edildiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Eski ve sıkışık yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerimizden birisi de Bahar Mahallesi. Hoca Camii ve çevresine nefes aldıracak yol ve yeşil alan için 3 binayı kamulaştırdık. Elde ettiğimiz yaklaşık 500 metrekarelik alanda yapacağımız çalışma ile hem cami çevresi nefes almış olacak, hem de mahallemiz küçük de olsa bir meydan ve yeşil alan kazanmış olacak. Bu çalışmalarımız, hem mahallede yaşayan vatandaşlarımıza birer sosyal aktivite alanı, hem de Osmangazi’nin kentsel dönüşümünün bir parçası oluyor. Osmangazi’deki bu çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu.



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