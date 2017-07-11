Bahçeli’ye 82 numaralı forma ile İnegöl’ün il olma mesajı

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabri başında dua eden İnegöllü ülküler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde ismi yazılı “82 numaralı” formayı hediye ederek, İnegöl’ün il olma isteğini bir kez daha dile getirdi.

İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Yücel Erim ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da evvela Türkeş’in ve Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen heyet, Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. İnegöllü ülkücüler, Bahçeli’ye üzerinde isminin yazılı olduğu 82 numaralı İnegölspor formasını hediye ederek, İnegöl’ün il olması için kendisinden destek istedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Yücel Erim, İnegöl’ün nüfusu, ekonomisi, ihracatı ve turizmi ile birçok İl’i geride bırakarak il olmayı hak ettiğini belirterek, “İnegöl’ümüz Oylat’ı, köftesi, mobilyası, tarımı ve birçok özelliği ile yurt içinde ve yurt dışında adından söz ettiren, öne çıkan bir şehir. İnegöllü vatandaşlarımızın yıllardır gönlünden geçen ve bunu her seferinde dile getirdiği il olma özlemi var” dedi.