Bakan Çelik, bayram namazını Bursa’da kıldı

Tüm İslam aleminin bu önemli günde oturup düşünmesi gerekiyor. Eğer uzağı göreceksek tuzakları da görmemiz gerekiyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bayram namazını Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi Doğu Camiinde kıldı.

Bayram namazının ardından mahalleli ile bayramlaşan Çelik, daha sonra baba evine geçip ailesiyle bayramlaştı.

Cami çıkışı açıklamaya yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bütün İslam aleminin ve ülkemizdeki tüm kardeşlerimizin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler. Ramazan ve Kurban bayramları İslam aleminin bayramı ama İslam coğrafyasına baktığımız zaman matemin olduğunu görüyoruz. Huzur ve sükûndan eser yok maalesef, bu tablo artık öyle bir noktaya vardı ki kardeşler arasındaki huzursuzluk abluka noktasına geldi. Çok daha vahim gelişmelere gebe bulunuyor. Bu noktada İslam alemi ne yapıyor diye baktığımız zaman, İslam alemi bilime, sanata, geleceğe, mağdur ve mazlumlara dönük bir yatırım yerine yata, kata, silaha yatırım yapıyor. Bu İslam alemi açısından son derece üzüntü verici bir tablodur. İslam alemi işe kendinden başlamalı, mazlumların mağdurların korunmasında Türkiye dışında bir gayret gösteren ülke yok. Emperyalistlerin amaçları vardır, yüz yıl önce İslam alemini masa başında böldükleri gibi şimdi de ona çeşitli şekiller verme çabası içerisindeler, tüm İslam aleminin bu önemli günde oturup düşünmesi gerekiyor. Eğer uzağı göreceksek tuzakları da görmemiz gerekiyor. Tuzaklar çok açık, geçmişte İslam coğrafyasını bölmeye çalışanlar bugünde fason tabelalar asmak için faaliyet içerisindeler. İslam alemi bayramı da vesile kılarak bu fason tabela asmaya çalışanlara müsaade etmemeli, kardeşliği güçlendirmeliyiz. Gelecek bayramların huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.